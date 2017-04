Homem tenta pegar arma de PM para se matar em Guarapari

Normalmente notícias envolvendo policiais militares são relacionadas a prisões ou apreensões. Há também aquelas notícias negativas como as das manifestações de fevereiro deste ano. Mas na tarde de ontem, assim como em outras ocasiões, policiais militares arriscaram suas vidas para evitar que um homem durante um surto psicótico se matasse.

A ocorrência teve inicio no meio da rua no bairro Camurugi. O homem, com uma faca na mão, começou se cortar e dizendo que ia se matar. Populares acionaram o Samu, mas por conta do risco que o paciente oferecia aos socorristas, a Polícia Militar foi acionada.

O homem, com cortes profundos nos dois braços correu para um matagal ao avistar os militares. Em desespero, o homem passou a se esconder e mais policiais tiveram que ir ao apoio. Ao todo cinco radiopatrulhas com dois policiais em cada foram empenhadas tentar ajudar o homem.

Quando ele foi localizado no meio do mato, o homem correu em direção de um policial e tentou pegar a pistola para tirar a própria vida. Os dois entraram em luta corporal, o PM tentando evitar que a arma fosse tomada e o homem querendo a todo custo se matar.

Depois de alguns minutos nesta situação, os militares que estavam em apoio usaram uma arma de choque para neutralizar o homem. Depois de receber os primeiros cuidados ainda no local, ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari. Ainda na noite de ontem ele foi encaminhado para internação.

“Os policiais são sempre muito visados e qualquer erro que cometem, logo são massacrados por todos. Mas muitos só percebem uma parte da história. A PM é uma aliada e não uma inimiga da população. Estamos aqui para ajudar, mesmo se para isso tivermos que colocar a nossa vida em risco”, contou um dos PM’s que participou do resgate. O policial que entrou em luta corporal com o homem sofreu várias lesões pelo corpo e também foi atendido na UPA de Guarapari, voltando para o patrulhamento logo depois.