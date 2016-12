Homens se disfarçam para fazer assaltos em Guarapari

Por Glenda Machado em 14 de dezembro de 2016 / Destaque, Segurança

Um homem vestido com uma camiseta de algum estabelecimento comercial que entrega gás e outro vestido de gari fizeram um assalto a mão armada na última quarta-feira (7), no bairro Lagoa Funda. Os supostos suspeitos ameaçaram um rapaz com uma arma, obrigando-o a entregar seus pertences.

“Eles estavam de capacete, na região de Lagoa Funda, mas fomos seguidos desde Muquiçaba. Os dois estavam com uma mochila preta com vermelho. Não é o primeiro assalto com roupas de trabalhadores que vejo por aí, e agora foi comigo”, disse o rapaz, que não quis se identificar, ao Folha da Cidade.

Segundo o relato, o suposto entregador de gás e o gari estavam em uma moto CG 150 cinza placa MSR9004. O furto aconteceu por volta das 19h. Com medo, o rapaz pegou o valor e entregou ao suspeito, que fugiu em seguida.

Entramos em contato com o 10º Batalhão de Guarapari e com a 5ª Delegacia Regional do município, mas até o momento da publicação desta matéria, ninguém foi preso.