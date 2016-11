Honda leva projeto itinerante de conscientização para Guarapari

Reconhecida por disseminar a importância da segurança no trânsito por meio da educação, a equipe do Centro Educacional de Trânsito Honda (CETH) chegou a Guarapari para uma agenda de atividades de conscientização sobre como contribuir para um trânsito mais seguro. A iniciativa, em parceria com a revendedora Moto Litoral, acontece nesta quinta-feira (24), no estacionamento do Sesc, e vai até amanhã (25) com treinamentos de pilotagem e palestras para motociclistas da região.

A primeira turma participante foi de policias das Guardas Municipais de Anchieta e de Vitória. Eles puderam, através do curso, aperfeiçoar suas habilidades técnicas. Depois de uma aula teórica, viram na prática temas como postura, equipamentos de segurança, frenagem, técnicas de curvas, pilotagem na chuva e à noite, adversidades, cuidados com o passageiro, entre outros.

Para a Soldado Oliveira, da Guarda Municipal de Anchieta, foi uma oportunidade de aperfeiçoar aquilo que ela vive na prática. “Todos os conceitos foram muito importantes para uma melhor abordagem no nosso cotidiano”, disse.

O palestrante Robson Klaus reforçou a importância desse conhecimento para explorar a moto em todo o seu potencial. “Eu vou trabalhar com eles um aperfeiçoamento técnico com pessoas que já tem experiência, e elevar o nível deles”, completou o instrutor da Honda.

E o treinamento continua hoje à noite na escola Ignez Massad Cola, às 19h. Com o tema “Harmonia no Trânsito”, a palestra será realizada com o objetivo de mostrar que é possível ter um trânsito mais seguro por meio da boa convivência e respeito ao próximo. De acordo com o gerente de vendas Wanderlei Braga, da Moto Litoral, o evento é gratuito e aberto ao público. “É uma forma de educar as pessoas para que elas respeitem as leis, com um trânsito mais humano”, ressaltou.

