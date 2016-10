Horário de Verão começa amanhã (16)

Reportagem: Edna Souza

Amanhã (16), o horário de verão entrará em vigor. Os relógios deverão ser adiantados em uma hora em 10 estados do país: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, incluindo o Distrito Federal. O objetivo é reduzir o consumo de energia nos horários de pico, entre das 18 às 21h.

Algumas pessoas até gostam da mudança no horário, mas têm outras que só de pensar na ideia já ficam inquietas. Esse é o caso da doceira Marli Peçanha. Ela está passeando por Guarapari e afirmou para nossa equipe que não gosta da alteração no relógio. “Descontrolo-me em todas as minhas atividades. Já tenho uma rotina, aí, o horário de verão chega e atrapalha tudo”, afirma.

O ambulante, Wanderson Rosa, trabalha na praia, e diz ser contra a alteração do horário. “Não tem necessidade de diminuir uma hora do meu dia. Dizem que economiza luz, mas acredito que não”, fala.

Já a amiga de Marli, a técnica de enfermagem Sônia Gomes diz que ama o horário de verão. Ela conta que consegue aproveitar mais o dia para realizar suas atividades. “Se tivesse uma votação para a aprovação do horário de verão, eu votaria sim, com certeza”, relata.

O horário de verão ficará em vigor até o dia 19 de fevereiro de 2017. Ele é utilizado desde 1931 e além de economizar energia elétrica, ele reduz o risco de apagões no país.

Alterações no corpo

Estudos apontam que a mudança no horário pode causar alterações na saúde do indivíduo. Uma pesquisa internacional, realizada em 2014, mostrou que as crianças tendem a praticar mais exercícios neste período.

Outra análise, emitida por uma revista americana mostrou que os casos de infarto podem aumentar no horário de verão. Os números mostraram que cerca de 5% dos casos aconteceram na primeira semana após a alteração.

Os acidentes com vítimas fatais também tem ligação com a mudança no horário. Segundo uma pesquisa publicada pela revista “Sleep Medicine”, na segunda-feira, pós-início do horário de verão, a privação de sono causada pela mudança na hora altera o comportamento.