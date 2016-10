Hotéis e Pousadas de Guarapari comemoram lotação de 80% durante o feriado

O feriado prolongado de 12 de outubro está sendo muito comemorado pelo setor hoteleiro em Guarapari. A lotação nos hotéis e pousadas, principalmente os mais perto da praia, está sendo, em média, de 80%.

Quem relata é Gustavo Guimarães, proprietário da Guarapousada e membro da Associação de Hotéis e Turismo de Guarapari (AHTG) e do Conselho Municipal de Turismo (Contur). “É quase o dobro do que registramos no ano passado. Particularmente, recebi hóspedes que ficaram do sábado passado até quarta, alguns que chegaram na quarta e ainda têm os que reservaram para o final de semana e vão embora na segunda. E isso está acontecendo em muitos outros estabelecimentos”.

Ele completa. “Há muito tempo não vejo um feriado tão movimentado na cidade. A taxa de ocupação varia de 75%, 80% ou até 85%”. Segundo Gustavo, a lotação da cidade pode ser um prenúncio de um verão cheio de visitantes.

“Estamos fazendo nossa parte com a divulgação do nome de Guarapari em sites de viagem e o projeto da prefeitura e Contur também está ajudando muito. Além disso, a economia está começando a se recuperar e isso deixa as pessoas mais à vontade para viajar”.

Turistas prometem voltar. Como é tradição na cidade, a maioria dos turistas vem de Minas Gerais, que aproveitam a “Semana do Saco Cheio” para curtirem as praias maratimbas.

Um deles é o analista de justiça Luiz Lúcio Pereira, morador de Ipatinga/MG. Ele trouxe a família para conhecer a cidade.“A maioria nunca tinha visitado as belas praias daqui. Então, aproveitamos o feriado juntamente com o recesso das crianças na escola e alugamos uma casa na Praia do Morro. Vamos ficar até domingo”, conta. Ele diz que pretende voltar no verão.

A professora Silvia Ligeiro, mineira de Caratinga, também trouxe os filhos para ir à praia e descansar. “Somos de uma cidade próxima daqui e, com as crianças em casa, nos programamos para passar o feriado em Guarapari.”, fala. Ela fala que vai embora somente no domingo (16) e que sempre que tiver a oportunidade vai voltar.

Abertura do verão. Para quem vai ficar até o dia 16, a dica é participar da abertura do verão em Guarapari, que será realizada às 21 horas na Praça da Paz, na Praia do Morro. A programação inicia com a escolha da Garota Turismo (saiba mais aqui), seguida de show com a banda Comichão e queima de fogos.

Segundo o secretário de Esportes, Cultura e Turismo, Adriani Serpa, a expectativa é reunir 10 mil pessoas no evento. “Nossa intenção é fazer uma grande vitrine para divulgar o nome de Guarapari e assim convidar pessoas de todo o país para passarem o fim de ano e depois o carnaval com a gente. A cidade está cheia, é preciso aproveitar”, disse.

Colaboração: Edna Souza.