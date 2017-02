Hotelaria está otimista e ocupação chega a 70% em Guarapari

Com o Carnaval mantido em Guarapari, as expectativas ficaram em torno de quanta gente viria para a cidade. Até ontem as estimativas não eram animadoras para a hotelaria local, mas hoje o quadro já é um pouco diferente.

Duas associações ligadas ao setor concordam nos números. Até o fim da tarde desta sexta-feira (24), a ocupação média dos hotéis e pousadas da cidade era de 70%. Este número pode mudar rapidamente com a notícia de que terminou o bloqueio na frente da sede do batalhão da PM e logo depois as viaturas saíram em comboio pela cidade.

“Depois que tivemos um janeiro excelente, com a crise na segurança pública as reservas para o Carnaval foram praticamente todas canceladas. A maioria dos hotéis e pousadas conseguiu reverter um pouco este quadro, mas o estrago já foi feito. Esperamos que os foliões que costumam ir para outras cidades onde a programação foi cancelada, que venha para Guarapari”, explicou José Renato de Andrade, presidente da Associação de Hotéis e Turismo de Guarapari e Convention Bureau.

O presidente estadual da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Gustavo Guimarães está otimista com as perspectivas para o Carnaval.

“Hoje estamos com 70% em média de ocupação nos hotéis e pousadas da cidade e esperávamos que chegássemos a 85%, mas com a notícia de que acabou o bloqueio na frente do batalhão e que as viaturas já estão nas ruas, acredito que o turista, principalmente aqueles do Espírito Santo mesmo, venha para Guarapari”, disse Gustavo.

Segurança Reforçada

Além do policiamento voltando ao normal na cidade, Guarapari já começou a receber um reforço de PM’s vindos de outros batalhões do Espírito Santo para reforçar o contingente normal da cidade. Além disso, as tropas do Exército e a Força Nacional também estão na cidade e não devem sair antes do fim dos dias de folia.

“Hoje Guarapari tem um número de agentes de segurança maior do que normalmente nesta época, porque além da PM, o Exército e a Força Nacional também estão aqui”, ponderou Gustavo Guimarães.