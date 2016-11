IFES abre oportunidades para profissionais de nível superior em Guarapari e região

Lançado mais um edital de processo seletivo simplificado para Professor Substituto de Ensino Superior. Dessa vez, o IFES – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo está selecionando docentes para atenderem as necessidades de contratação temporária de várias de suas unidades e campus.

Regulado pelo edital n. 03/2016, o processo está com 11 (onze) vagas abertas, a seguir discriminadas: a) Campus Montanha: uma vaga para Zootecnia; b) Campus Piúma: uma vaga para Aquicultura; c) Campus Guarapari: uma vaga para Letras Português; d) Campus Venda Nova do Imigrante: uma vaga para Engenharia de Alimentos e uma para Geografia; e) Nova Venécia: uma para Engenharia Civil, uma para Geografia, uma para Letras Português-Espanhol, uma para Física, uma para Letra Português-Inglês e uma para Geologia.

Os interessados podem inscrever-se no período de 22 a 6 de dezembro de 2016, com exceção de feriados, sábados e domingos, entre as 9 e as 11h, no período matutino, e entre as 13 e as 16h30, no vespertino. A inscrição deve ser feita no campus em que o candidato concorre à vaga, por meio da entrega dos documentos pedidos em edital. Os endereços de cada campus também estão discriminados no edital.

A seleção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) é válida por 12 (doze) meses, depois da divulgação do resultado final em veículo oficial, e pode ser renovada pelo mesmo prazo, caso seja este o interesse da instituição.

Mais informações sobre o Processo Seletivo IFES – CE – 2016 podem ser obtidas no edital (clique aqui).