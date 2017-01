IFES de Guarapari oferta vagas para transferência

Por Glenda Machado em 20 de janeiro de 2017 / Destaque, Educação

O sonho de estudar em uma instituição pública de qualidade está mais próximo para estudantes regulares de cursos superiores da região de Guarapari. O Ifes abriu edital para preenchimento de vagas remanescentes em diversos campis e em Guarapari serão ofertadas 20 vagas, nos turnos matutino e noturno, para o curso de Bacharelado em Administração.

A oportunidade é voltada para alunos da rede pública ou privada, que estudam num curso superior, e desejam transferir-se para o Instituto. O edital divulga que os interessados devem fazer suas inscrições de 23 a 27 de janeiro, no setor de Registro Acadêmico, do campus Guarapari, que funciona das 8h às 14h.

A prova de seleção dos candidatos a alunos do Ifes acontecerá no dia 14 de fevereiro, às 14h, no Campus Guarapari. Mais informações sobre a prova podem ser conferidos no Edital PS 16/2017 (clique aqui) ou através do telefone (27) 3261-9940/9941