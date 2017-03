Ifes e Semed oferecem cursos de idiomas gratuitos

Por Glenda Machado em 21 de março de 2017 / Destaque, Educação

O Instituto Federal do Espírito Santos Campus Guarapari (Ifes), em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (Semed), por meio da Gerência de Planejamentos e Projetos Educacionais, informa que estão abertas as inscrições para o Projeto de Extensão – Curso de Idiomas (Espanhol e Inglês Básico).

O curso é gratuito e atenderá alunos matriculados nos 6º ou 7º anos da Rede Municipal, servidores efetivos e contratados de todas as secretarias municipais, e nivelamento para a comunidade externa. Ao todo serão mais de 100 vagas distribuídas.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por e-mail idiomas.guarapari@gmail.com. A documentação necessária e os critérios de seleção estão disponíveis nos editais no site www.guarapari.es.gov.br

Os cursos têm duração de três anos, com carga horária de 4h/aula por semana, totalizando 360 h.