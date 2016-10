Ifes Guarapari de portas abertas para a comunidade de amanhã (19) até sexta (21)

De amanhã (19) até sexta-feira (21), o Ifes Campus Guarapari estará de portas abertas para receber estudantes de outras escolas, empresas e a comunidade em geral.

É que a instituição está realizando a 2ª Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (Jepe), que inclui a 4ª Mostra de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), a I Feira de Estágios, a Semana de Educação para Vida (com o tema Segurança e Saúde no Trabalho) e o projeto Ifes Portas Abertas, além de atendimentos, palestras e atrações.

A CT&I tem o objetivo de expor os projetos desenvolvidos pelos alunos, a partir dos conteúdos aprendidos durante o ensino e a preparação dos estudantes para o exercício da profissão. O melhor projeto será selecionado para representar o campus Guarapari na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace).

Já na I Feira de Estágios, empresas da cidade previamente inscritas irão apresentar seus produtos, serviços, infraestrutura e atividades aos estudantes. O objetivo, segundo a direção do Ifes, é servir como elo entre mão-de-obra qualificada e oportunidades no mercado de trabalho da região.

O projeto Ifes Portas Abertas, que também faz parte da programação da Jornada tem o objetivo de receber a comunidade externa, em especial, escolas municipais públicas e privadas do município e entorno para conhecer as atividades e ações do Campus Guarapari.

O evento contempla a apresentação da história da Instituição, dos cursos ofertados, espaço físico e infraestrutura de laboratórios e espaços educativos, além das ações desenvolvidas por servidores e alunos.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

QUARTA, 19

8h – 12h: Preparação dos eventos pelos alunos

12h – 13h: Intervalo para almoço

13h – 13h15: Cerimônia de abertura dos turnos matutino e vespertino (auditório)

13h15 – 13h45: Apresentação Cultural organizada pelo NACE (para alunos do Ifes – auditório) / Recepção do Projeto Ifes Portas Abertas (para os visitantes)

13h45 – 14h15: Semana de Educação para Vida: Palestra: Um plano para termos mais saúde – Palestrante: José Maria Ferreira.

14h15 – 15h30: 4ª Mostra de CT&I (bloco B)

15h30h – 17h: Circuito Científico – Projeto Ifes Portas Abertas.

17h – 19h: Intervalo entre turnos

19h – 19h30: Palestra de abertura do turno noturno com o Prof. Dr. Clayton Perônico – Diretor de Relações Empresariais e Extensão Comunitária do Ifes (auditório)

19h30 – 20h30: Palestra CREA (Palestrante: Marcelo Dias Maciel, Engenheiro Eletricista)

QUINTA, 20

8h – 12h: Preparação dos eventos pelos alunos

9h – 12h: Apoio Jurídico Popular

12h – 13h: Intervalo para almoço

13h – 13h30: Apresentação Cultural organizada pelo NACE (para alunos do Ifes) / Recepção do Projeto Ifes Portas Abertas (para os visitantes)

13h30 – 14h: Semana de Educação para Vida: Palestra: Equipe da EDP Escelsa – Palestrante: Swelimara.

14h – 17h: Apoio Jurídico Popular

14h – 15h30: 4ª Mostra de CT&I (bloco B)

15h30 – 17h: Circuito Científico – Projeto Ifes Portas Abertas.

17h – 19h: Intervalo entre turnos

19h – 19h40: Palestra Motivacional (Prof.ª M.Sc. Ricardo José Régis Ribeiro, Bacharel em Direito)

20:30 – 21h30: I Feira de Estágios – parte 2

SEXTA, 21

8h – 12h: Preparação dos eventos pelos alunos

12h – 13h: Intervalo para almoço

13h – 14h: Semana de Educação para Vida: Palestra: Programação de jogos – Palestrante: representante da empresa Blue Pixel

14h – 15h30: 4ª Mostra de CT&I (bloco B)

15h30 – 16h30: Circuito Científico – Projeto Ifes Portas Abertas.

16h30 – 17h: Cerimônia de Encerramento – organizado pelo NACE

17h – 19h: Intervalo entre turnos

19h – 20h: Palestra sobre Marketing Pessoal (CRA – Conselho Regional de Administração. Palestrante: Antônio Caloni)

20h – 21h: I Feira de Estágios – parte 3

21h – 21h30: Cerimônia de encerramento do noturno