Igreja Matriz realiza tarde solidária neste domingo (30)

Por Glenda Machado em 28 de outubro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Contribuir com uma obra paroquial e de quebra curtir uma tarde divertida e animada. Esse é o objetivo da 3ª Edição da Tarde Solidária em prol da obra da Igreja Matriz, em Guarapari. O evento, que acontece neste domingo (30), vai ser no Guará Centro de Eventos à partir das 16h.

Segundo a coordenadora do evento, Diana, a tarde vai ter muitas surpresas. “Isso é gratificante porque fazemos tudo pela nossa igreja e para Deus, então fazemos com amor. Não é pra nós mas sim para agradecer tudo o que Deus faz por nós. Estamos realizando tudo para que o evento seja um sucesso”, disse.

E como atração da Tarde Solidária, o evento vai ter a benção do padre, sorteio de brindes, desfile, leilão e uma participação especial do cantor Gilvan, animando a tarde com muita música sertaneja ao vivo. Os desfiles tem o apoio das lojas Silvana Daniel e da Atrevida Moda Íntima.

Se você quer participar desse evento do bem, corre que ainda dá tempo. Os ingressos já estão se esgotando. Restam apenas 18 convites. Para adquirir o valor é R$50,00 (incluso a cartela para sorteio de prêmios). Para mais informações entre em contato no telefone: 98168-1753.

Serviço

3ª Tarde Solidária

Data: 30/10/2016

Local: Guará Centro de Eventos

Horário: 16h

Valor: R$50,00