Igreja no Bairro São José irá receber Evangelizador e Banda Católica

Por Larissa Castro

A Igreja Matriz de São José será palco para receber o apresentador Rogério Mundo e sua equipe com o projeto Papo Jovem, no dia 30 de abril (domingo) às 14h.

O evento promete ser algo diferenciado. Direcionado especialmente para os jovens que buscam ouvir a palavra cristã, e de uma forma bem descontraída. Além do bate papo, a Banda Nova Prece e a DJ Yara também estarão presentes tocando grandes sucessos.

Rogério, é evangelizador e apresentador pela TV Canção Nova Minas e Missão Mundo Novo, e tem viajado por todo Brasil levando a Palavra de Deus.

De acordo com Tiago de Jesus Arpini, que é um dos divulgadores do evento, o encontro jovem terá muita animação, bate papo, prêmios e evangelização. “O encontro vai ser diferenciado, pois envolve muita música, evangelização e bate papo. Tudo como se fosse um programa de TV, no estilo do Altas Horas (Programa da Rede Globo). Terá sorteio de brindes e outras surpresas. Toda juventude está convidada”, conclui.

A Igreja Matriz de São José fica na Rua Santo Amaro, s/n. Bairro São José. Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (27) 99921-4583/ Tiago de Jesus Arpini.