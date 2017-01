II Concerto de Verão acontece nesta sexta em Guarapari

Para quem estava aguardando, a saudade acabou. Nesta sexta-feira (20) começa mais uma temporada da série Concerto das Estações, promovida pelo maestro Inárley Carletti e Escola de Música Allegro.

O II Concerto Clássico de Verão está marcado para começar às 20 horas, no antigo templo da Primeira Igreja Batista de Guarapari, no Centro. Serão 16 canções, entre composições clássicas, como a ária Vivo Per Lei, conhecida mundialmente pela interpretação de Andreia Bocelli, e Aleluia, de Händel, considerada a mãe de todas as músicas clássicas; e as mais contemporâneas e com pegada pop, a exemplo de Hey Jude, dos Beatles e a recentíssima “Someone Like You”, de Adele. Também há espaço para sucessos nacionais, como Sangrando, de Gonzaguinha.

Além das 80 vozes dos Corais Clássico Allegro e Cantos e Encantos, a apresentação contará com a participação de solistas convidados e da Orquestra Clássica de Câmara Fâmulli, de Vitória.

“Você que vem acompanhando a série vai se encantar mais uma vez! O espetáculo está muito lindo e quem ainda não teve a oportunidade de assistir, compareça, pois vai se surpreender com a beleza e qualidade do evento”, convida a organização.

O ingresso custa R$ 25,00 e pode ser adquirido na Allegro, localizada na Rua Epaminondas de Almeida, 181, bairro Parque Areia Preta (em cima da clínica Psicomedic).

PRESTIGIE!

II Concerto de Verão

Quando: 20 de janeiro, às 20 horas

Onde: Primeira Igreja Batista de Guarapari

Ingressos: R$ 25,00

Informações e vendas: Allegro Escola de Música: 3362-1515 ou 9 9782-8079