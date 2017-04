Imposto de Renda para projetos sociais pode ser feita até o dia 30 de abril

O prazo de entrega da declaração do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) neste ano termina no dia 28 deste mês, ou seja, daqui a 11 dias.

Se você faz parte daqueles que ainda não cumpriram a obrigação com a Receita Federal, o momento é oportuno para contribuir com projetos que ajudam crianças e adolescentes sem sequer gastar um centavo com isso. Até o fim da semana passada, por exemplo, pouco mais de 120 mil curitibanos haviam entregado a declaração – pouco acima dos 20% do total esperado.

A doação acontece com a destinação de parte do imposto devido para os FIAs (Fundos Especiais para Infância e Adolescência), que existem em âmbito nacional, estadual e municipal.

Durante o preenchimento da declaração é possível doar até 3% do imposto devido referente ao ano fiscal 2016 (seja ele a pagar ou a restituir). É condição fundamental preencher a declaração completa (veja ao lado o passo a passo).

Caso você opte pelo FMCA (Fundo Municipal para Criança e o Adolescente), por exemplo, ainda é possível escolher diretamente qual projeto será beneficiado.

COMO DOAR – O primeiro passo é preencher o formulário completo da Declaração de Ajuste Anual. Na barra lateral, clique em “Resumo da Declaração” e depois em “Doação Diretamente na Declaração – ECA”. Ainda nesta tela, selecione o campo “Tipo de Fundo” como “Estadual” e escolha o estado: “Espírito Santo”. Para finalizar, digite o valor que deseja doar e clique em Ok. Se houver imposto a pagar, o sistema vai gerar duas guias DARF, uma no valor da doação e outra no valor do imposto a ser pago. Ambas deverão ser pagas na rede bancária.

RECURSOS – Os Fundos para a Infância e Adolescência existem nas instâncias federal, distrital, estadual e municipal. Eles foram criados para captar recursos destinados ao atendimento de políticas, programas e ações voltadas para a proteção de crianças e adolescente.