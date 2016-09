Inaugurado há um ano, Rodoshopping pode parar de funcionar antes do verão

No dia 19 de setembro de 2015, políticos, empresários e representantes da sociedade civil se reuniram, com festa, para inaugurar o Rodoshopping. Agora, pouco depois de completar seu primeiro aniversário, o local pode já fechar seus portões de embarque. O motivo: as idas e vindas com relação à melhor forma de organizar as paradas das linhas intermunicipais.

Tudo depende de uma auditoria que está sendo realizada para saber como está a saúde financeira do local e a extensão dos prejuízos provocados pela suspensão do Decreto 389/2016 pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo – TJES (reveja aqui). É o que afirmam os diretores da Construtora Telavive, Lucas e Agenor Nicchio.

A empresa ganhou a concessão para administrar o Rodoshopping pelos próximos 20 anos e diz que depende do dinheiro a ser arrecadado com a taxa de embarque dos intermunicipais para garantir seu lucro, estimado em R$ 43 milhões para o período.

“Depois da liminar, o diálogo com a Prefeitura praticamente acabou. Já entramos com recurso no TJES que vai provar a constitucionalidade do decreto. Queremos que o contrato seja cumprido na totalidade. Se não, entraremos na justiça para cancelar a concessão e pedir a multa por quebra de contrato”, afirma Agenor.

Eles garantem que a legitimação para o embarque e desembarque exclusivo no Rodoshopping está no artigo 67 do Decreto 3288/N, publicado durante o governo Albuíno Azeredo. “Lá está descrito que o município pode regulamentar os pontos de embarque no perímetro urbano”, argumenta.

Tempo hábil. O empresário também alega que não houve tempo hábil para que os moradores se acostumassem a usar o Rodoshopping como local de embarque para outros municípios. “Quem usa Transcol já faz isso. Pega outro ônibus para chegar até Setiba. Sabemos que as linhas para chegar à rodoviária ainda são poucas, mas estávamos em período de transição. A empresa que ganhou a licitação, a Lorenzutti, já tinha prometido ampliar as linhas e horários. Não nos deixaram mostrar nosso trabalho”.

“E para quem tinha entrado com recurso na justiça, as Associações de Santa Mônica e Porto Grande, a gente acatou o pedido e criou os pontos de embarque e desembarque nos bairros para atendê-los. Outros bairros não ganharam porque não recorreram”, desafia.

Interestaduais. Caso o terminal pare de funcionar, fica também a dúvida em relação aos ônibus que fazem os trajetos interestaduais. No começo do ano, mais de 100 mil passageiros circularam pelo Rodoshopping chegando ou saindo para outros estados. A resposta é simples, mas nem por isso fácil: voltará tudo como era antes.

“Se a gente fechar as portas, as empresas vão voltar com seus pontos de embarque e emissão de passagens dentro da cidade. Já começamos a alertar sobre a possibilidade”, diz Agenor.

Até o verão? Enquanto a decisão sobre o recurso não sai, os empresários garantem que vão tentar “segurar” as atividades no terminal até o verão, mas ainda não têm certeza se irão conseguir.

“Tudo depende do resultado da auditoria. Na verdade, pensamos em parar no dia seguinte à publicação da liminar, mas o grande fluxo de passageiros de Anchieta deu novo fôlego ao local”, diz Lucas Nicchio.

Ele explica que a rodoviária está recebendo muitos moradores da cidade vizinha, que preferem fazer a baldeação por aqui para pegar outro ônibus para Vitória do que embarcar em uma linha direta para a capital.

“Os passageiros de Anchieta dizem que têm conseguido economizar até 3,00 por dia com esse trajeto. Então, a gente, atualmente, tem recebido mais gente de lá do que da nossa própria cidade. Mas a queda no faturamento das taxas de embarque é grande”.

Nota da reportagem: Na prática, se o Rodoshopping fechasse hoje, seriam menos de 10 meses de atividades, já que os primeiros ônibus começaram a circular apenas no final de dezembro. Mas isso é outra história, que também foi motivo de diversas reportagens anteriores do Folha da Cidade. Reveja todas as nossas matérias sobre o “caso Rodoshopping” aqui.