INCA prevê 12 mil casos de câncer em crianças este ano

Por Redação Folha da Cidade em 13 de setembro de 2016 / Destaque, Saúde

Campanha Setembro Dourado vai alertar sobre o tema

Mais de 12 mil casos de câncer em crianças e adolescentes deverão ser registrados no Brasil em 2016, segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA). No Espírito Santo, serão 230 novos casos da doença no ano. Com diagnóstico precoce e tratamento adequado, no entanto, as chances de cura podem chegar a mais de 80%. Para chamar a atenção para o tema, este mês é conhecido como Setembro Dourado.

A campanha visa estimular ações preventivas e educativas associadas à doença, promover debates e outros eventos sobre as políticas públicas de atenção integral às crianças com câncer. Assim como em países desenvolvidos, no Brasil, o câncer já representa a primeira causa de morte (7% do total) por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, para todas as regiões.

No Espírito Santo, a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci) apoia o debate proporcionado pelo Setembro Dourado como forma de alertar pais e responsáveis para ficarem atentos aos primeiros sinais e sintomas da doença.

Segundo a oncologista pediatra Gláucia Perini Zouain-Figueiredo, os sinais do câncer na infância muitas vezes são imprecisos. “Diante de qualquer sinal ou sintoma suspeito, a criança ou o adolescente deve ser avaliado pelo médico, lembrando que em uma primeira consulta pode não ser levantada a suspeita de câncer, já que se trata de doença infrequente, com sinais ou sintomas comuns a doenças benignas muito mais prováveis. Caso os sintomas persistam, a criança ou o adolescente deve retornar ao médico”, destaca Glaucia.

Ela alerta ainda que é importante lembrar que os sinais e sintomas costumam vir associados e são progressivos e o diagnóstico deve ser feito pelo médico. Existem diversas manifestações que se constituem em sinais e sintomas de alerta.

Principais sinais e sintomas: Palidez progressiva; Sangramentos ou manchas roxas sem relação com traumas; Febre prolongada, sem causa definida; Vômitos e dores de cabeça persistentes, principalmente pela manhã. Alteração da marcha ou da visão ou diminuição da força em pernas ou braços Caroços em qualquer lugar do corpo; Ínguas que não resolvem; Dores no corpo que não passam e atrapalham as atividades das crianças; Brilho branco nos olhos quando a criança sai em fotografia com flash.

Fonte: Acacci.