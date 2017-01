Incêndio em Parque Paulo César Vinha atinge mais de 300 mil metros²

Por Glenda Machado em 31 de janeiro de 2017 / Destaque, Meio Ambiente

Mais de 300 mil metros quadrados atingidos pelo incêndio no Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari. O fogo, que começou desde o último domingo (29), está sendo contido pelo Corpo de Bombeiros e funcionários do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) que estão no local. Nesta terça-feira (31), ainda é possível ver fumaça saindo do parque.

De acordo com o Tenente Rodrigo Christ Diniz, o tempo seco do fim de semana pode ter contribuído para as chamas se alastrarem. “Estamos realizando o trabalho de monitoramento e controle dos focos, por meio de ‘aceiro’, técnica usada em torno de incêndios para evitar a propagação”, disse. Segundo ele o incêndio teria atingido uma região de brejo de aproximadamente 30 hectares do parque. “Felizmente não tivemos perda de mata nativa e o fogo ficou em uma região de alagados. Essa região por si só já ajudou a conter o incêndio”, completou o Tenente Christ.

Depois das ações de combate, o parque vai passar por uma perícia a fim de identificar a causa do incêndio. A operação é chefiada pelo Tenente da 1ª Cia do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros, Gabriel Grain Lemos Gonçalves junto aos cabos Tercelino, Lisboa e Miliorini e o soldado Malaquias.