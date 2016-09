Ingressos para o Boogie de Réveillon Guarapari 2017 podem ser adquiridos a partir desta quarta

Por Marcos Siqueira em 7 de setembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Que o verão de Guarapari é uma ótima pedida para quem gosta de praia, todo mundo já sabe. Mas, e para quem gosta de aventura e altura? 4.876 metros, para ser mais exato. Essa é a altura que os paraquedistas e aventureiros de plantão poderão saltar durante a 2ª edição Boogie de Réveillon Guarapari 2017, que será realizado de 26 de dezembro a 1º de janeiro no aeroporto da cidade e na Praia do Morro. A venda do primeiro lote de saltos começa nesta quarta-feira (7), no site da Federação Capixaba de Paraquedismo (FECAP).

Segundo o presidente da FECAP, Thiago Mol, o Boogie é um encontro de paraquedistas que reúne atletas de várias partes do Brasil. Além dos atletas, qualquer pessoa que goste de aventura e tenha pelo menos 16 anos de idade pode participar. “Esperamos receber cerca de 200 paraquedistas e 100 pessoas interessadas no salto duplo. Vamos ajudar a movimentar Guarapari trazendo ainda mais pessoas para a cidade”.

Os saltos, para quem não é credenciado e precisa da ajuda de um instrutor, custam a partir de R$ 760,00 e o pagamento pode ser dividido em até 12 vezes no cartão de crédito. Já para quem é atleta, a taxa de participação custa a partir de R$ 120,00 mais o valor do salto. De acordo com Thiago, a FECAP é uma instituição sem fins lucrativos e o valor cobrado e usado para cobrir os custos do evento. “Para quem não é atleta, nós disponibilizamos o equipamento de segurança, macacão e no final o participante pode levar a filmagem”.

Thiago também contou que, o avião que será usado no evento é homologado para o paraquedismo e tem capacidade para 16 pessoas. Os saltos podem ser feitos de 12 ou 16 mil pés de altura e o pouso será no aeroporto ou no início da Praia do Morro, que terá um local sinalizado para evitar acidentes. Os detalhes sobre preços e lotes estão disponíveis no site paraquedismocapixaba.com.br/boogie.