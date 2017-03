Iniciada revisão do Plano Diretor Municipal

Aconteceu na manhã de ontem (14), a primeira reunião da Comissão Gestora da Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Anchieta, instituída pelo executivo e constituída por uma equipe multidisciplinar de servidores do município.

A Prefeitura resolveu, com apoio unânime do Conselho Municipal do PDM, em coordenar ela mesma os trabalhos de revisão do documento, ao invés de contratar uma empresa para esse fim, que geraria gastos em torno de R$ 200 mil, segundo a Secretaria Municipal de Governo.

De acordo com a secretária executiva do Conselho do PDM, Sandra Loyola, a comissão discutiu as etapas do processo como: o plano de trabalho, a metodologia utilizada e o cronograma de elaboração. “Estamos iniciando o processo e definindo as próximas etapas”, disse.

Segundo a secretária municipal de Governo, Paula Louzada, que também é conselheira, a partir dessa reunião a comissão partirá primeiramente para a leitura técnica e posteriormente o documento será apresentado aos segmentos sociais.

Conforme Louzada, o processo de revisão do PDM deve ser participativo de acordo com o art. 4º do Estatuto da Cidade. “Todo processo de revisão teve início este ano no dia 15 de fevereiro, com a apresentação do plano de trabalho para o Conselho Municipal do PDM”, explicou.

Informações: 28 3269-3265.