Inscrições abertas para o simpósio “10 anos da Lei de Drogas”

9 de setembro de 2016

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) e do Centro de Apoio Operacional Criminal (CACR), realizará no dia 16/09 o simpósio “10 anos da Lei de Drogas”. O evento será das 13h às 18 horas no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em Vitória. Os interessados em participar devem se inscrever até o dia 13/09.

Com o objetivo de refletir criticamente sobre os 10 anos de vigência da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), o evento é voltado para membros e servidores do MPES, do Judiciário, da Defensoria Pública, advogados, estagiários e estudantes de Direito.

A instrução do simpósio fica a cargo da promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) Cláudia Barros Portocarrero, do promotor de Justiça do MPES Pedro Ivo de Sousa, e do conselheiro nacional do Ministério Público Sérgio Ricardo de Souza.