Inscrições abertas para oficina de crítica cinematográfica do Festival de Vitória

Por Redação Folha da Cidade em 17 de outubro de 2016 / Cult, Destaque

O 23º Festival de Cinema de Vitória abriu nesta segunda-feira (17) as inscrições para a Oficina de Crítica Cinematográfica com o jornalista André Dib. Os interessados poderão se inscrever até o dia 28 de outubro. Para participar da seleção, é preciso escrever um texto de até 2500 caracteres sobre um filme da sua escolha (curta ou longa, ficção ou documentário), incluindo nome, idade, cidade, telefone e escolaridade, e enviar para o e-mail: producao@ibcavix.org.br . No assunto, o interessado deve colocar “Oficina de Crítica: NOME DO INSCRITO”. A participação é aberta para pessoas maiores de 16 anos.

Os participantes selecionados serão comunicados via e-mail e, para efetivar a inscrição, deverão doar 12 litros de leite (tipo longa vida integral) na sede da Galpão Produções, no Bairro República, Vitória A entrega deve ser feita de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Todas as caixas de leite arrecadadas serão doadas para a Associação Feminina de Combate ao Câncer (Afecc). A oficina será realizada nos dias 14, 15, 16 17 e 18 de novembro na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Na oficina, os participantes terão a chance de conhecer uma introdução ao pensamento crítico e às possibilidades de olhar, refletir sobre a sétima arte. “Em encontros teóricos e práticos, a oficina tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento do espírito crítico e da capacidade de se relacionar com os filmes”, explica Dib.

O 23º Festival de Cinema de Vitória é uma realização da Galpão Produções e do Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA). Acontecerá entre os dias 14 e 19 de novembro, em Vitória.

Serviço: Oficina de Crítica Cinematográfica

Local: Universidade Federal do Espírito Santo

Data: 14, 15, 16 e 18 de novembro de 2016

Horário: 9 às 13h

Fonte: Festival de Vitória.