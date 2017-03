Inscrições para vagas remanescentes do Fies começam nesta segunda (20)

Por Glenda Machado em 18 de março de 2017 / Destaque, Educação

Começa nesta segunda (20), o período de inscrição para a ocupação das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES. As candidaturas para o primeiro semestre de 2017 deverão ser feitas online, pelo endereço http://fiesselecao. mec.gov.br.

O edital de vagas foi liberado pelo Ministério da Educação (MEC) e divulgado na quinta-feira (09), no Diário Oficial da União (DOU). Embora não tenha sido liberado o número total de vagas, esta é uma nova oportunidade para que os estudantes ingressem no ensino superior, conforme destaca o diretor de Programas Estudantis do Grupo Ser Educacional, Emerson Lavor. ‘Essa é uma grande oportunidade de o estudante conseguir o FIES ainda neste semestre, independente do processo seletivo regular. As vagas serão disponibilizadas em vários cursos, e aquele que fizer a inscrição primeiro no endereço eletrônico, será pré-selecionado para a vaga escolhida e poderá dar seguimento ao processo de conclusão da inscrição no portal do SisFIES http://sisfiesportal. mec.gov.br ‘, explica.

Os prazos para as inscrições variam de acordo com a situação do candidato, conforme abaixo:

20 a 24 de março

Para o estudante não graduado (20 a 24 de março) e estudantes graduados (22 a 24 de março), que tenha participado do processo seletivo regular do Fies em 2017, mas não tenha obtido o contrato de financiamento (lista de espera, cancelados e vencidos).

25 a 31 de março

Para os estudantes que não participaram do processo seletivo regular do Fies 2017. Podem ser estudantes não graduados (25 a 31 de março) e graduados (27 a 31 de março).

25 de março a 22 de maio

Para o estudante não graduado, que se inscrever para uma vaga remanescente em curso de instituição de educação superior (IES) em que está matriculado. Podem ser estudantes não graduados (25 a 22 de maio) e graduados (27 a 22 de maio).

De acordo com o edital, após a realização da inscrição no FiesSeleção, o estudante deverá acessar o Sistema Informatizado do Fies no endereço eletrônico http:// sisfiesportal.mec.gov.br e concluir a inscrição nos dois dias úteis subsequentes.

Após a conclusão da inscrição no SisFIES, o estudante deverá validar suas informações na Instituição de Ensino nos 5 (cinco) dias subsequentes ao da conclusão da inscrição.

Pode se inscrever o estudante que tenha participado do Enem a partir da edição de 2010 e obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos e nota na redação superior a zero; possua renda familiar mensal bruta per capita de até 3 (três) salários mínimos.