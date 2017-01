Instituto de Conservação Marinha é opção de passeio em Anchieta

O que acha de fazer um programa diferente este final de semana com a família, unindo lazer à conscientização ambiental? É isso que propõe o Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar), localizado na Praia de Guanabara em Anchieta, onde é possível conhecer de perto tartarugas e outros animais marinhos.

O IPCMar fica aberto de terça a domingo, das 8h às 18 horas, e a visita é gratuita. No local, as pessoas podem conferir uma exposição com materiais biológicos, réplicas em tamanho original de ninhos e tartarugas marinhas, animais empalhados e também ver filhotes de tartarugas marinhas abrigados em tanques especiais.

Exista ainda uma sala de educação ambiental, onde os visitantes e a comunidade têm acesso a livros, revistas, jogos educativos e vídeos.

Soltura de filhotes. De acordo com a presidente do IPCMar, Maria Ferreira, janeiro e fevereiro são os meses de pico de nascimento das tartarugas marinhas e os visitantes podem acompanhar a soltura de filhotes no final do dia.

“A abertura dos ninhos é realizada com monitoramento técnico e divulgamos horas antes de acontecer, por isso, os interessados devem acompanhar o nosso perfil no Facebook, pois é uma maneira que encontramos para ampliar a divulgação e mais pessoas terem acesso a esse belo fenômeno proporcionado pela natureza”, disse.

VAI LÁ!

IPCMar – Instituto de Preservação e Conservação Marinha

Endereço: Praia de Guanabara, Anchieta

Funcionamento: de terça à domingo, das 8h às 18 horas.

Mais informações: 28 3536-3547 e Fanpage.

Entrada gratuita.