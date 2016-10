Ivete e Aviões do Forró se encontram no verão de Guarapari

O furacão baiano Ivete Sangalo e a banda Aviões do Forró farão um encontro inédito em pleno verão de Guarapari. A apresentação será no dia 14 de janeiro no Festival de Verão Pedreira. Segundo os organizadores, a festa será dividida entre trio elétrico – comandado pela baiana que levanta os carnavais de salvador – e palco, com os vocalistas Xand e Solange Almeida acompanhados de seu balé.

Baiana Arretada Ivete Maria Dias de Sangalo nasceu em Juazeiro (BA) e além de cantora é atriz, empresária e mãe. Ela é uma das artistas brasileiras mais conhecidas no mundo, assim como de personalidade feminina mais influente do país, segundo revista Forbes. Com mais de 20 anos de carreira, Ivete totaliza mais de 300 canções e já vendeu mais de 15 milhões de cópias, ganhou três Grammys Latino e recebeu mais de 150 prêmios nacionais. Aviões Considerada como a banda de maior expressividade no cenário musical brasileiro, o Aviões do Forró é sinônimo de uma história de determinação e sucesso. Criada na capital cearense em 2002, o grupo liderado pelos vocalistas Solange Almeida e Xand proporcionou uma verdadeira revolução neste segmento musical genuinamente nordestino. Os grandes sucessos lançados pela banda caíram no gosto popular e transformaram-se em números. A banda já alcançou a marca de mais de 3 milhões de discos vendidos, com sete CDs e quatro DVDs já lançados, o mais recente, a “Pool Party do Aviões”, que é composto por hits como “Fiquei Sabendo”, “Banca de Flores” e “Lei da Vida”.