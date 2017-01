Joelhos: uma das maiores articulações do nosso corpo

Por Gabriely Sant'Ana em 26 de janeiro de 2017 / Destaque, Informe Publicitário

Andar, correr, sentar, levantar… Com o tempo, uma das maiores articulações do corpo humano costuma sentir as consequências. Para se ter uma noção, os joelhos absorvem cerca de 80% dos impactos dos movimentos. Ele é formado, basicamente, por três ossos: o fêmur, a tíbia e a patela, que estão ligados por meio de algumas estruturas como meniscos, tendões e ligamentos.

E por ser uma das articulações mais usadas também é uma das áreas que mais sofrem lesões no corpo humano. Primeiro por ser uma estrutura vulnerável. E, depois, porque está suscetível a ocasiões do dia a dia que podem favorecer o aparecimento de patologias como traumas ou até mesmo posturas incorretas. No entanto, é praticando esporte que acontecem a maioria das incidências de lesões, sendo a campeã nas ocorrências ortopédicas.

Por isso, ele também merece sua atenção. E quem alerta é o ortopedista Dr. Eduardo Elias Vieira. “As principais causas de dor no joelho estão relacionadas com sobrecarga, que pode ser pelo sobrepeso ou pela carga excessiva de exercícios físicos, ou com falta de estabilidade que deixa a articulação ainda mais vulnerável podendo sobrecarregar outras partes das estruturas”, explica o ortopedista.

Ele é formado há 20 anos pela Emescam. Fez especialização em traumatologia esportiva. Há 15 anos, atende em Guarapari. Natural de Itapemirim, o seu local de trabalho acabou se tornando também o seu lar. Um dos seus diferenciais é a constante atualização. Passou dois meses estudando na Europa, entre Portugal e Espanha. Também tem certificado de “artroscopia avançada” em Naples na Flórida. Curso que refez no final do ano passado em São Paulo.

“Precisamos acompanhar a evolução tecnológica e científica. Hoje, por exemplo, as principais cirurgias de joelho são por videoartroscopia. São menos agressivas, com mínima cicatriz e recuperação mais rápida”. Mas nem todos os casos precisam de intervenção cirúrgica. No tratamento de osteoartrite, recomenda-se o uso de protetores de cartilagem como: glicosamina, condroitina e colágenos tipo II que podem ser facilmente manipulados.

As lesões mais comuns

Do menisco e do ligamento cruzado anterior, comuns durante a prática de esportes como futebol e jiu-jitsu.

– Menisco: a indicação cirúrgica é relativa. Depende do histórico do paciente e do estilo de vida. Em jovens, por exemplo, com vida ativa, recomenda-se a cirurgia. Já no caso de idosos, vai depender se os sintomas são significantes.

– Ligamento cruzado anterior: na maioria dos casos, a indicação é cirúrgica.

Outras causas

Sedentarismo: O mais comum é a dor na articulação patelo-femoral. Acomete principalmente pessoas que trabalham muito tempo sentadas com os joelhos dobrados e não fazem alongamentos, o que enfraquece a musculatura e não desenvolve sustentação suficiente.

Obesidade: Sobrecarregar a articulação leva a quadros de dor e com o tempo, se não for tratado, pode causar desgaste na cartilagem da petela (condromalácia). Em casos mais graves, impossibilita até atividades do dia a dia como subir e descer escadas.

O que os pacientes dizem:

“É um excelente médico ortopedista, especializado em joelhos. Muito atencioso. Operei com ele em dezembro do ano passado e ficou à disposição. Qualquer dúvida, eu ligava e ele me atendia super bem. Procurei o melhor, porque sou atleta e o joelho é como se fosse meu instrumento de trabalho. Dr. Eduardo é prova viva de que temos ótimos médicos na nossa cidade e acho importante a gente valorizar os profissionais daqui”

Fernanda Mazzelli, tricampeã mundial de jiu-jitsu e vereadora

“A minha relação hoje com ele é até de amizade em função do que ele fez por mim. Sofri um acidente grave de moto em 2006. Rompi todos os ligamentos do joelho esquerdo. Dr. Eduardo fez a cirurgia e se hoje corro, jogo bola, faço atividade física, devo a ele. Na época, eu não o conhecia. Cheguei a pagar uma consulta com o ortopedista que é ex-médico da seleção brasileira. E ele mandou dar os parabéns para o médico que fez a minha cirurgia. Então, o que posso dizer: ele é o melhor”

Adriano Chamoun, corretor de imóveis

SERVIÇO:

Dr. Eduardo Elias Vieira – Ortopedia e Traumatologia / CRM-ES 6629

Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho (SBCJ)

Membro Titular da Sociedade Brasileira de Astroscopia e Traumatologia do Esporte (SBRATE)

Clínica TopMedi: Rua José Arão Jorge, 68 Muquiçaba – Guarapari

27 3361-7220 / 3361-7229