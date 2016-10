John and Mary: o guarda-roupa dos sonhos para seus filhos

Entrevista com Flávia Paterlini e Daniel Oliveira: proprietários da loja John and Mary

Eles são parceiros em casa e na vida profissional. Daniel Soares de Oliveira tem a experiência do comércio. Flávia Simões Paterlini tem o dom para lidar com crianças. Juntos inauguraram a mais nova loja infantil da cidade: John and Mary no Centro de Guarapari.

Com marcas diferenciadas em um ambiente charmoso e preços para todos os bolsos, é impossível não se encantar. Uma loja completa que oferece desde os acessórios aos sapatos para todas as ocasiões até os 16 anos.

Folha da Cidade – Como surgiu a ideia de montar a loja?

Flávia Simões Paterlini – Eu sempre tive vontade de montar uma loja infantil e esse desejo aumentou com a chegada da nossa filha Carol. Sentimos uma carência no mercado local de produtos diferenciados e a gente acaba recorrendo à internet ou à capital.

FC – O que os clientes encontram de diferente na John and Mary?

Daniel Soares de Oliveira – Tudo. O nosso maior objetivo é trazer produtos diferenciados do que já existe hoje no mercado local desde enxoval aos 16 anos. Temos sapatos trabalhados em couro legítimo; sunga, biquíni e maiô com fraldinha embutida; camisa de praia com filtro solar; acessórios finos para festas; linha de enxoval toda de tricô.

FC – Quais as marcas que vocês estão trazendo para o mercado?

Flávia – Trabalhamos com marcas diferenciadas, como Kidorable, Roana, Tip Toey Joey, Richards, Fábula, Mini Reserva, Green, Pura Mania, 1 Mais 1, Dolce Abbraccio, Stephen Joseph, Pituchinhus, Siri Moda Praia. Aqui você poderá vestir seus filhos com as mesmas roupas usadas pelos filhos dos famosos hollywoodianos.

FC – Mas são produtos acessíveis?

Daniel – Sim. Temos camisas da Richards por R$ 49. Da linha da Kidorable, temos sombrinha por R$ 56 e galocha que sai por R$ 98. Mochilas da Stephen Joseph a partir de R$ 88. Todos estão convidados a entrar e conhecer a nossa loja. Tenho certeza que vão gostar.

FC – Todo final de semana terá promoção?

Flávia – A nossa ideia é oferecer produtos diferenciados com preços que variem de R$ 40 a R$ 80. Então pode comprar seu presente com a gente. Com certeza vai marcar presença e não vai pesar no bolso.

FC – Por que John and Mary?

Daniel – A gente queria tudo diferente, a começar pelo nome. Pensamos em João e Maria, porque é um nome comum no Brasil. Mas como toda a arquitetura da loja foi inspirada nas lojas americanas e europeias, colocamos em inglês. Além de dar estilo, também agrega valor.

FC – E já tem novidades?

Flávia – Toda semana a loja recebe mercadoria, então sempre teremos novidades. Funcionamos de segunda a sábado, das 9h às 18h.

Daniel – Outra novidade é que também assumimos a direção da loja Salese Victor Hugo no Centro. Então aguardem porque teremos muitos produtos diferenciados com ofertas imperdíveis.