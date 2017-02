Jorge Figueiredo: “Vi o fogo saindo do cano da arma e só deu tempo de tirar o corpo fora”

Depois de escapar da morte durante confronto com um bandido na tarde de ontem em Guarapari, o ex-vereador e policial civil Jorge Figueiredo conversou com a reportagem do Folha da Cidade sobre o episódio e agradeceu a todos que oraram por ele.

Na tarde de hoje, logo depois de sair da delegacia onde estava prestando depoimento sobre a ação de ontem, Jorge falou de como foi a ação e de como escapou por pouco de tomar um tiro de frente de uma calibre 12, que certamente o teria matado.

“Nós nos dividimos em dois grupos para cercar a casa e fomos pelo lado que achamos que era os fundos da casa. O problema que era a frente da casa e quando ele nos viu chegando, se escondeu lá dentro. Dei voz de prisão, mas ele correu para um dos quartos e fomos, com cuidado entrando. Quando cheguei na porta do quarto, com a arma em punho, olhei com cuidado e só vi o cano da 12 apontado para mim. Vi o fogo do disparo saindo do cano da arma e só deu tempo de tirar o corpo da frente”, contou Figueiredo.

“Como a munição da 12 é feito de várias esferas, algumas delas pegaram na minha mão. Minha arma caiu no chão e escutei ele engatilhando a arma para dar outro tiro. Com a mão esquerda, que não tinha sido atingida, peguei minha pistola e comecei a atirar na direção dele. Ele fez outro disparo, mas acertou a parede, então os colegas começaram a atirar também e ele foi baleado”, relembrou.

Jorge conta que ficou preocupado que o tiro tivesse pegado em alguma artéria. “Olhei para minha mão e vi que o dedão estava muito machucado. O tiro arrancou a pele e a carne, mas nem senti o ferimento no antebraço. Minha preocupação era ver se eu não tinha sido atingido no pescoço ou em alguma artéria. Depois me levaram para a Upa mais tarde para o Antônio Bezerra de Farias. Apesar de ter plano de saúde, me falaram que lá existem os melhores cirurgiões de mão do Estado. Eles me operaram e fizeram um enxerto no dedo atingido. O médico falou que provavelmente não vai ficar sequelas na mão, mas temos que esperar mais um pouco”, disse.

O ex-vereador disse estar muito agradecido pelas inúmeras ligações e mensagens que está recebendo desde ontem. “Muita gente me ligou e me mandou mensagens para saber como eu estou. Fico feliz, já que isso demostra que as pessoas se preocupam comigo. Quero agradecer a todos que rezaram e oraram por mim e pela preocupação. Estou bem e quero agradecer a todos pela força”, finalizou Figueiredo.