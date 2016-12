Jornalistas e blogueiros de São Paulo visitam Guarapari

Por Glenda Machado em 8 de dezembro de 2016 / Destaque, Turismo

Durante os próximos dias, dez jornalistas e blogueiros de turismo de São Paulo estarão no Espírito Santo para uma visita técnica ao Estado, a convite da Secretaria de Estado de Turismo (Setur). Eles passam por Guarapari, além de outras cidades como Anchieta, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Vitória e Vila Velha, abrangendo diferentes segmentos turísticos e tipos de atrativos, de forma que o conteúdo jornalístico gerado posteriormente alcance diversos tipos de turistas.

A ação, chamada de Fampress, ou viagem de familiarização para imprensa, vai apresentar os atrativos e segmentos turísticos, a estrutura e as experiências que o visitante pode vivenciar nos locais. O objetivo final é a divulgação dos destinos capixabas em diversos meios de comunicação e imprensa de alcance nacional. O grupo chegou ao Estado nessa segunda-feira (05) e permanece até o sábado (10).

A Fampress é realizada em parceria com o Dubbi, um site que funciona como uma rede colaborativa de perguntas e respostas sobre viagens e turismo. No Dubbi, viajantes compartilham seu conhecimento, fazem perguntas e ajudam uns aos outros. Agora além de relatos de viajantes, o Espírito Santo tem no site uma série de reportagens exclusivas sobre o destino.