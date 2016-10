Jovem de Guarapari ultrapassa marca estadual em salto triplo e ocupa 2º lugar no ranking nacional  

Mais uma boa notícia para o esporte de Guarapari. O Atleta Alexandre Ribeiro, do Clube Capixaba, arrancou a vice colocação no Campeonato Brasileiro Sub-16 de Atletismo, realizado em São Bernardo do Campo-SP, no último domingo (23). Em seu primeiro ano nessa categoria ele fez um salto triplo perfeito que ultrapassou recordes.

Segundo o Professor e coordenador do projeto, Anderson Madeira, o Alexandre teve um maravilhoso resultado e foi o único do Estado que obteve o pódio. “Com essa marca ele ocupa a 2ª colocação no ranking nacional. Com o salto de 13,11 cm ele conseguiu bater os recordes estaduais nas categorias sub-16, sub-23 e também no adulto”, ressaltou o professor.

Para o atleta e é a primeira conquista de muitas. “Obrigado meu Deus por essa gloriosa conquista de muitas que virão. Obrigado a todos que torceram e acreditaram no meu potencial”, disse Alexandre em uma rede social.

Motivo de orgulho do projeto social “Clube Capixaba”, o jovem atleta já virou referência para os outros alunos. “Para nós é muito importante ver ele se desenvolver e chegar neste patamar. O “Alex” agora está no topo dos atletas brasileiros e ele serve de exemplo para os demais atletas do projeto”, completou Anderson Madeira.

A próxima competição que Alexandre vai disputar são os Jogos Escolares da Juventude, em João Pessoa, na Paraíba. O evento acontece do dia 9 até o dia 15 de novembro e é organizado pelo Ministério dos Esportes e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB).