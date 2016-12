Jovem morre em acidente de moto a caminho de Anchieta

A manhã desta quarta-feira (7) começou triste para amigos e familiares de Priscila Araújo Marques. A jovem de apenas 22 anos, moradora do bairro Perocão, em Guarapari, faleceu em um acidente de moto na região do bairro Novo Horizonte, próximo a uma frigorífico, na Rodovia do Sol em Anchieta.

Segundo informações, Priscila, que trabalhava como promotora de vendas, seguia seu destino em mais um dia de trabalho no sentido de Piúma. Infelizmente a jovem foi surpreendida por um caminhão em uma curva perigosa que fica logo depois da ponte, saindo da cidade. Ela morreu após colisão frontal com a sua moto modelo Bross/cor preta, que ficou totalmente destruída, e com o impacto, a jovem foi parar no acostamento.

O motorista do caminhão permaneceu no local e acionou a Polícia Militar. De acordo com o motorista ele foi surpreendido quando a moto invadiu a contramão. Entramos em contato com os familiares, mas todos estavam bem abalados. Luziene Baltar, amiga da família, disse que ainda não acredita no que está acontecendo.

“Estamos aqui dando força para a família, mas ninguém consegue acreditar ainda que isso está acontecendo. É triste saber que ela deixa um filho pequeno de apenas 4 anos. Agora o que nos resta é pedir a Deus que conforte o coração de todos”, disse.

Nas redes sociais a comoção tomou conta. “Descanse em paz Pri! Deus conforte o coração da família e os nossos tbm!”, disse Tayany Manhães.

Sanny Goltara também manifestou o seu sentimento. “Desejo que Deus, com sua infinita misericórdia, console a família da Priscila Araújo Marques. Não conhecemos os planos dEle por isso, cabe-nos tentar entender. Descanse em paz….”, lamentou em sua conta no facebook.

De acordo com informações repassadas pela 10ª Cia Independente da polícia Militar de Anchieta, o primeiro atendimento foi realizado por funcionários do DER-ES que estavam próximos ao local. Após serem acionados a PM deu todo o suporte até a chegada da Polícia Civil às 11h30 para a remoção da vítima.