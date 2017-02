Justiça começa a ouvir testemunhas de suposto caso de corrupção na Câmara de Guarapari

Em dezembro de 2013 o delegado Luíz Carlos Pascoal, então titular da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio de Guarapari, pediu a prisão de dois vereadores por corrupção. Na tarde desta quinta-feira, 23, o juiz da 4ª Vara Criminal da cidade começou a ouvir as testemunhas de acusação no caso, que é conduzido pela Promotoria de Justiça. Relembre o caso aqui e aqui.

Desde as 13 horas as testemunhas de acusação passaram a ser chamadas para prestar depoimentos. Como o caso ainda corre em segredo de Justiça, não podemos dar detalhes dos depoimentos, mas a reportagem do Folha da Cidade conseguiu apuara que a primeira testemunha ficou pelo menos uma hora e meia depondo.

Mas por causa do horário, nem todas testemunhas foram ouvidas e uma nova data foi marcada para o término das oitivas de acusação. Depois a defesa dos acusados também deve apresentar testemunhas e só depois o caso prossegue.

Nem o vereador e nem os três ex-vereadores que estavam no Fórum na tarde de hoje quiseram dar declarações sobre o caso. Eles alegaram que como tudo transcorre em segredo de Justiça, não sabiam de podiam falar algo. O Folha da Cidade vai continuar acompanhando os desdobramentos do caso.