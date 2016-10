Ladrões arrombam portão da nova sede da Apae

A Associação Pais Amigos Excepcionais (Apae) de Guarapari foi vítima de assalto mais uma vez. Segundo a entidade, ladrões arrombaram o portão grande da nova sede, que está sendo construída, e levaram todo o material utilizado na obra pela equipe de construção. O roubo aconteceu na madrugada desta segunda-feira (24).

Para roubar, os criminosos pularam a cerca elétrica de concertina. Já é a quinta vez que a Apae é vítima de um assalto com esse.Segundo a presidente da instituição, Luciene Cerutti, a região sofre com uma onda de assaltos. A sede atual também já foi abordada por criminosos. “Se dermos bobeira eles levam mesmo. Infelizmente são duas áreas que não tem muito policiamento e nós da Apae, além de moradores da região sofrem nas mãos dos ladrões”, lamentou.

Além da sede da Apae, professoras da Escola Florisbela foram assaltadas nas redondezas do bairro. “Pedimos que as autoridades prestem mais atenção com essa questão da segurança pública. Esse material que foi roubado prejudica a construção da obra e atrasa a entrega da sede nova que tanto almejamos”, completou a presidente da instituição.

Em nota a Assessoria de comunicação da Polícia Militar disse que “A Polícia Militar informa que realiza o policiamento ostensivo na região de forma diuturna e que a ações desenvolvidas pelo 10º Batalhão serão reforçadas nas imediações no local. É sempre importante que uma viatura da PM seja acionada sempre por meio do Ciodes (190) em casos de ocorrência ou suspeita de crime”.