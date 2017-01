Lancha afunda depois de encalhar nas pedras em Guarapari

Por João Thomazelli em 9 de janeiro de 2017 / Destaque, Geral, Guarapari

A lancha “Chilli Pepper” que encalhou na tarde deste domingo (09) na Pedra da Paquera, no Clube Siribeira, em Guarapari, afundou durante a madrugada depois de uma tentativa de resgate frustrada. Na tarde desta segunda-feira a lancha já estava completamente submersa.

A lancha começou a afundar depois que um barco tentou retirá-la do mar, mas uma rede de pesca enroscou na hélice do barco, e a lancha que havia sofrido avarias no casco por causa do choque com as pedras, começou a afundar. A Marinha do Brasil chegou a colocar boias para conter um possível vazamento de combustível , mas até a tarde desta segunda-feira, nenhum vazamento foi verificado.

Uma empresa foi contratada pelo dono da lancha para fazer o reflutuamento da embarcação e dois representantes da Marinha estão no local para monitorar os trabalhos.

Na tarde de ontem a lancha encalhou nas pedras depois de ficar à deriva no mar do Centro de Guarapari. Os passageiros da lancha saíram em segurança. Por causa do forte vento nordeste que atingia a região durante a tarde, havia o risco de tombamento da embarcação, o que acabou não ocorrendo.