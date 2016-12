Liberada! Trânsito volta a fluir nas duas pistas da Ponte de Guarapari

Por Marcos Siqueira em 15 de dezembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Interdição durou 10 dias.

Todas as pistas da Ponte de Guarapari estão liberadas para a passagem de veículos. A empresa responsável retirou as barreiras físicas que protegiam a passagem dos pedestres e ciclistas durante a execução da obra de ligação da ponte com a Avenida Pedro Ramos. Os Trabalhos estão incluídos no serviço de revitalização do canal.

De acordo com o engenheiro Jorge Luiz de Souza, a ciclovia central também foi liberada. As placas de interdição serão removidas durante o dia. Mas a avenida do canal ainda não está liberada. Por enquanto, o trânsito segue como antes, pela Avenida Davino Matos.