Licenciamento dos veículos com finais de placa 5 e 6 têm vencimento em setembro

Por Marcos Siqueira em 5 de setembro de 2016 / Destaque, Geral

Os proprietários de veículos registrados no Espírito Santo com placas terminadas com os números 5 e 6 devem ficar atentos à cobrança do Licenciamento Anual para o exercício de 2016 no mês de setembro. Os condutores podem consultar a tabela de vencimento no site do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).

O processo de renovação do Licenciamento inclui o recolhimento dos impostos, taxas e multas devidas pelo proprietário do veículo. “O licenciamento é uma taxa anual que dá permissão para trafegar em vias públicas com o veículo, sendo comprovado por meio do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), que é um documento de porte obrigatório”, explicou o diretor de Habilitação e Veículos do Detran|ES, José Eduardo de Souza Oliveira.

Deixar de pagar o licenciamento anual é considerada infração de trânsito gravíssima, com aplicação de multa de R$ 191,54, sete pontos na carteira e, ainda, medida administrativa de remoção do veículo. Além disso, conduzir veículo sem o certificado é considerado infração leve, com multa de R$ 53,20, três pontos na carteira e retenção do veículo até a apresentação do documento, conforme artigo 232 do CTB.

O calendário de pagamento é definido de acordo com os números finais da placa. A cobrança do Licenciamento Anual começou em julho com os veículos com as placas terminando em 1 e 2. O encerramento da arrecadação será em novembro com as placas de término 9 e 0.

Emissão de boleto

Os boletos estão sendo enviados para os endereços cadastrados no Detran|ES, mas caso o proprietário não receba ou tenha perdido o boleto de cobrança, ele deve entrar no site www.detran.es.gov.br, informar a placa do automóvel e o Renavam na seção ‘Acesso Direto’ e selecionar a opção ‘Emitir boleto Licenciamento’ para imprimir a segunda via do DUA. Após o pagamento, o CRLV será enviado para o endereço cadastrado no Detran|ES.

Endereço atualizado

O diretor de Habilitação e Veículos do Detran|ES alertou, ainda, para a importância de todos os proprietários de veículos manterem seu endereço atualizado junto ao Departamento, já que os boletos de pagamento e o CRLV são enviados para o endereço cadastrado no órgão de trânsito. “O proprietário deve atualizar seu endereço no Detran|ES toda vez que se mudar de residência. Isso porque se o órgão não é comunicado, não tem como o documento chegar às mãos do cidadão. Só com o endereço correto é possível o contato entre o órgão de trânsito e o proprietário do veículo”, destacou.

Calendário de licenciamento