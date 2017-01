Licenciamento tem mudanças no calendário 2017

Por Gabriely Sant'Ana em 2 de janeiro de 2017 / Destaque, Economia

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) divulgou o calendário de vencimento do Licenciamento Anual e fiscalização para 2017. As datas de pagamento continuam sendo definidas de acordo com os números finais da placa do veículo, mas agora acompanham o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. O envio dos boletos será feito de forma unificada.

O diretor de Habilitação e Veículos do Detran|ES, José Eduardo de Souza Oliveira, destaca que a mudança provocará uma economia de cerca de R$ 2 milhões. “Além dessa economia importante para os cofres públicos, ao concentrar as cobranças relacionadas ao veículo evitamos que o proprietário fique com a documentação irregular por esquecer alguma das taxas”, explica.

Os proprietários de automóveis, motocicletas, caminhonetas e utilitários que optarem pelo pagamento da cota única do IPVA, que dá direito a desconto de 5%, e também os veículos isentos de IPVA deverão quitar o licenciamento nos meses de abril e maio, de acordo com os finais das placas, pagando o IPVA e o Licenciamento juntos.

Para os que preferirem parcelar o IPVA, o pagamento do licenciamento poderá ser feito junto com a quarta e última cota do Imposto, nos meses de julho e agosto, de acordo com os dois números finais da placa do veículo.

Já o calendário de vencimento do licenciamento para caminhões, ônibus e micro-ônibus vai de março a julho para os proprietários que optarem pelo pagamento da cota única do IPVA, com 5% de desconto, e veículos isentos, e vai de abril a agosto para os que optarem pelo parcelamento do IPVA, seguindo as datas de acordo com os números da placa.

Endereço atualizado. Os boletos começam a ser entregues pelos Correios no mês anterior ao vencimento da cota única. Os documentos serão enviados ao endereço cadastrado no Detran|ES e, por isso, o diretor alerta para a importância de todos os proprietários de veículos manterem seu endereço atualizado junto ao órgão.

“O proprietário deve atualizar seu endereço no Detran|ES toda vez que mudar de residência. Isso porque se o órgão não é comunicado, não tem como o boleto e o documento chegar às mãos do cidadão. Só com o endereço correto é possível o contato entre o órgão de trânsito e o proprietário do veículo”, orienta Oliveira.