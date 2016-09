Liquida Anchieta começa amanhã com descontos de até 70%

O mês está começando com uma boa oportunidade para quem quer fazer compras e economizar. A partir desta sexta-feira (02) acontece o Liquida Anchieta, na Praça São Pedro, com descontos que vão de 50% até 70%.

De acordo com a prefeitura, o evento está em sua 4ª edição e é um sucesso de vendas que movimenta o comércio local. O Liquida Anchieta faz parte do calendário de eventos do município e visa proporcionar melhores opções de preços e produtos em um só lugar para os consumidores, além de fortalecer o comércio local.

O Liquida Anchieta é uma realização da Câmara de Diretores Lojistas (CDL) de Anchieta em parceria com prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo.

Nesta edição, 18 expositores venderão mercadorias como óculos, objetos de papelaria, calçados, roupas e acessórios. A abertura no primeiro dia será às 14h.

Serviço:

Liquida Anchieta

Local: Praça São Pedro – Anchieta

Horário de funcionamento:

Sexta-feira: Abertura oficial 14h e irá funcionar até às 22h

Sábado (03) – 8h às 22h

Domingo (04) – 16h às 22h