Lista divulga dias e vacinação nas Unidades de Saúde contra a Febre Amarela em Guarapari

O sistema de distribuição de senhas está gerando filas e Prefeitura vai fazer dia D nas unidades de saúde.

A manhã desta quinta-feira (1) começou com filas para vacinar contra a febre amarela em Guarapari. A distribuição das senhas começa às 7h, mas desde a madrugada a população já formava filas em frente aos postos de vacinação. A situação é agravada por atualmente apenas duas unidades oferecem a vacina: U.S Roberto Calmon, no Centro da cidade e Centro Municipal de Saúde, no bairro Itapebussú.

No Centro Municipal de Saúde, uma leitora que não quis se identificar, chegou às 5h30 para garantir um lugar na fila ela conta que já são mais de 180 pessoas esperando a vez. “É um absurdo ter que enfrentar essa fila e aguardar tanto tempo assim para tomar vacina. Todos nós estamos aguardando aqui há mais de quatro horas”, contou.

Ela conta ainda que na tarde de ontem uma confusão aconteceu no local e que prejudicou ainda mais o sistema de imunização. “Ontem deu uma confusão porque não conseguiram vacinar todo mundo e aí agendaram esse pessoal para vir aqui hoje. Passaram todos na nossa frente e sabe se lá quando vamos receber essa vacina”, completou a mulher.

A indignação fica ainda maior pois segundo informações dos populares o novo lote das vacinas já chegou, mas sem funcionários para fazer a aplicação. Muitas pessoas ainda aguardam para se vacinar, outras nem sabem se vão receber a dose. “A fila já está lá no semáforo da avenida F. Não recebi a senha e não tenho informação se vou conseguir me vacinar. Estamos perdendo um dia de trabalho aqui, muitos estão com uniforme da empresa sem saber se vão voltar”, disse Ricardo Alfredo, que também está na fila.

A prefeitura marcou para esta quinta-feira uma coletiva de imprensa para falar sobre a vacinação contra a febre amarela no município de Guarapari. A coletiva abordará o planejamento e ampliação da cobertura de vacinação contra a febre amarela no município.

Confira as unidades de saúde e as datas de vacinação: