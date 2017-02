Lixo nas ruas, ônibus na garagem, comércio fechado, PM no quartel e população presa

Por Glenda Machado em 7 de fevereiro de 2017 / Destaque, Segurança

Sem polícia nas ruas, Guarapari continua às escuras depois do últimos três dias de violência, prejuízos para comerciantes cujas lojas foram saqueadas e uma população acuada dentro de casa. Na principal região comercial da cidade, no Centro, o cenário de ruas vazias e depredação deixou um clima de insegurança no ar.

Logo pela manhã poucas pessoas circulavam nas ruas e quem precisou de pagar contas ou até mesmo retirar um dinheiro no banco encontrou os caixas eletrônicos vazios. Segundo uma funcionário do Banco do Brasil, que não quis se identificar “essa foi uma medida utilizada para evitar possíveis assaltos”. Banestes, Caixa Econômica Federal e Bradesco também não vão abrir.

Os ônibus também continuam sem circulação e estão impedidos de circular até segundo ordem. O sindicato do Rodoviários (Sintrovig) foi alvo de assalto na madrugada desta terça (07). De acordo com o diretor Vanderlei de Oliveira, a sala foi arrombada e saqueada. “Chegamos aqui e estava tudo revirado. Levaram dois computadores, notebooks e dinheiro do nosso financeiro”.

Além dos ônibus, o medo dos assaltos chegou até os motoristas dos caminhões de lixo que operam na cidade. O sindicato está na garagem impedindo que os carros saiam. Muitos moradores foram surpreendidos logo pela manhã com os cestos de lixo cheios.

“Todos estão com muito medo de assaltos em ônibus, por isso resolvemos paralisar as atividades. Os motoristas dos caminhões de lixo estão com medo de passar em alguns bairros. Não vamos deixar o pior acontecer”, disse a diretoria do Sintrovig.

“Eles querem mostrar que dominam”

Logo pela manhã o Folha da Cidade recebeu algumas informações. Segundo um morador do bairro Adalberto Simão Nader, hoje a região amanheceu sob troca de tiros. “O clima foi de muita tensão. Eles [os bandidos] não deixaram ninguém sair do bairro e diziam que tinha gente inimiga escondida aqui”, disse.

A reportagem também confirmou um arrombamento que aconteceu no Siribeira Iate Club. De acordo com o comodoro Ricardo Cruz, os meliantes levaram dinheiro que estava guardado na secretaria. “Entraram aqui na madrugada e arrombaram as gavetas”.

Um comerciante contou que a cidade foi pega de surpresa pela onda de violência. No fim de semana.”A ficha só foi cair no domingo à noite, quando começaram a pipocar os vídeos”, disse. “Quase não dormi.”

Apesar de o governo federal ter enviado homens das Forças Armadas e da Força Nacional para o Espírito Santo, o comerciante não pretende reabrir sua loja já nesta terça (7).

“É um momento de muita incerteza”, afirmou.