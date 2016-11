Loja Conceito de Verão é inaugurada e deve funcionar até 2018

Música, artesanato, quitutes, brindes e o drink oficial do verão. Essas são algumas das atrações que você vai encontrar diariamente na Loja Conceito de Verão de Guarapari. O espaço foi inaugurado na noite de ontem no 3º piso do Shopping Guarapari. Com wi-fi, os visitantes poderão navegar pelo aplicativo da prefeitura para conhecer e divulgar a cidade. A ideia é que o contrato seja firmado até o carnaval de 2018.

“Outras cidades turísticas possuem lojas que servem de apoio turístico, mas o objetivo da nossa é ir além. Estamos trabalhando e difundindo um conceito diferenciado de turismo, onde os visitantes poderão sentir as sensações de Guarapari. Tudo que será comercializado aqui é de artistas e produtores locais priorizando e valorizando os talentos da nossa terra”, explicou o secretário de Comunicação, Marcelo Paranhos.

O artesanato é uma parceria com a Associação dos Produtores Manuais e Artesanais em Guarapari (Apromag). Já os quitutes são do grupo “As Formiguinhas”. “Nós fizemos um curso juntas e a partir daí formamos um grupo no WhatsApp. Fomos nos conhecendo e desde julho começamos a fazer eventos para divulgar nossos produtos. Estaremos todos os dias aqui, com doces, salgados e aceitando encomendas”, conta uma das integrantes, Renata Gardini.

Até o dia 1º de dezembro, o horário de funcionamento será das 13h às 22h. Depois, vai abrir das 9h às 22h até o carnaval. E os visitantes serão atendidos pelas três finalistas do concurso Garota Turismo. “É o meu primeiro emprego, estou muito feliz com essa oportunidade”, conta a campeã Luana Libardi. A irmã, Caroline Libardi, que ficou em segundo lugar, concorda: “será legal trabalhar com a nossa cultura e poder divulgar a nossa cidade”. Kalliany Rodrigues, a terceira colocada, conta que “já trabalhei com turismo, mas será uma nova experiência”.

Os souvenir também foram produzidos por cidadãos guaraparienses. São mais de 30 tipos de lembrancinhas como chinelos, copos de chopp, taças de champanhe, cadernetas, camisetas com a marca do projeto “O verão do Brasil começa aqui”. No local também são divulgados os eventos que agitam a cidade no verão e a ideia é trazer os artistas para conceder coletivas na Loja Conceito Verão.

“A loja é importante para o turismo e para a economia em geral do município, porque é um local onde moradores e turistas poderão conhecer Guarapari. Estamos trabalhando em parcerias para incrementar o espaço e tentar ter uma durabilidade maior. O projeto é do Conselho Municipal de Turismo. Todo o recurso adquirido será para manutenção da loja”, afirmou o secretário de Turismo, Adriani Serpa.