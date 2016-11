Loja Conceito do Verão de Guarapari sorteará brindes toda semana

Por Marcos Siqueira em 22 de novembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Espaço será inaugurado nesta quarta-feira (23).

Está chegando a hora. Amanhã (23) será inaugurada a loja Conceito do Verão, no 3º piso do Shopping Guarapari. A cerimônia será aberta ao público e terá início às 19h com coquetel. Entre as novidades que serão apresentadas está o mural de cartões postais.

Segundo o Secretário de Comunicação e Integrante do Conselho Municipal de Turismo (ConTur), Marcelo Paranhos, moradores e turistas poderão enviar gratuitamente postais com fotos do município para um amigo de outra cidade ou estado, convidando para conhecer a Cidade Saúde. “Todo mundo pode ajudar a divulgar Guarapari. Isso vai envolver as pessoas. Toda semana vamos sortear um postal depositado na urna e o destinatário ganhará brindes, como diária em pousadas, descontos em pratos, almoço, passeio de escuna e outros”.

A loja Conceito do Verão terá fotos dos pontos turísticos, imagens em vídeo de shows e das ações realizadas pelo projeto “Guarapari – O Melhor Verão dos Últimos Dez Anos”. Estarão presentes autoridades, representantes do ConTur e das empresas parceiras, a Garota Turismo e o mascote Guarazinho. Quem comparecer poderá experimentar o drink do verão “Pedreira Blue” e degustar os quitutes das Formiguinhas, um grupo de doceiras da cidade.

A loja também apresentará a agenda de shows de algumas casas noturnas e o que há de melhor no Carnaval Guarapariense. “A ideia é mostrar as sensações do verão para o turista ver o que a cidade pode oferecer, inclusive no inverno”, destacou Marcelo.

O espaço funcionará das 9h às 22h (horário de funcionamento do Shopping) até a semana posterior ao carnal.

Inauguração da Loja Conceito do Verão de Guarapari. Participe!

Data: 23 de novembro

Horário: às 19h

Local: Shopping Guarapari

Av. Dr. Roberto Calmon, 140, Centro.