Lojistas de feira que pegou fogo poderão trabalhar em área de parque de diversões

Os lojistas que tinham estandes na feira que pegou fogo na última semana na Praia do Morro podem ser autorizados a trabalharem no terreno onde todo ano funciona o parque de diversões. Os detalhes estão sendo acertados entre a administração da feira, o proprietário do terreno e a prefeitura.

“O dono do terreno já adiantou que por ele está liberado, mas a feira só poderia funcionar até novembro, pois ele tem contrato com o parque para o verão. A questão mais urgente agora é com a prefeitura para ela liberar o alvará o mais rápido possível, dentro da legalidade, é claro”, explicou Guilherme Tarcísio, representante da feira.

A nova área do centro comercial poderá ser montada em tendas até que o antigo espaço seja recuperado. Agora, os responsáveis pela feria correm contra o tempo para conseguirem as licenças para que os lojistas voltem a trabalhar.

“Nós fizemos um abaixo assinado e agora estamos com uma petição online para que a prefeitura acelere o processo de licenciamento. Temos duas questões, que é o alvará de funcionamento do shopping temporário na área onde funciona o parque e outra é sobre a área onde pegou fogo. Tememos que a burocracia impeça que esteja tudo pronto até o próximo verão”, explicou Tarcísio.

Movimentações estão sendo feitas para realizar um show gospel para levantar fundos para ajudar os comerciantes a se reestruturarem. “A maioria dos 65 lojistas perderam todas as mercadorias com o incêndio. Este evento seria para ajuda-los. Estamos em conversações com algumas pessoas e acreditamos que ainda esta semana teremos uma resposta”, concluiu Guilherme.

Para que quiser assinar a petição on-line, basta acessar o link a seguir:

http://www.peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR99220