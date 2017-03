Madrugada com um homicídio e mais duas tentativas em Guarapari

A noite da última sexta-feira começou violenta com um homicídio e uma tentativa em um intervalo de menos de meia hora. E a onda de crimes contra a vida não parou por aí. Na madrugada deste sábado (18) mais um adolescente morreu vítima de disparos de arma de fogo e duas adolescentes foram baleadas em tentativa de homicídio.

Por volta de 1h50 deste sábado, o adolescente Ronald Mota Santana, de apenas 15 anos, foi morto a tiros próximo a um motel no bairro Setiba. A vítima morreu antes mesmo da chegada do socorro. Diabo Loiro, como era conhecido, já havia sido apreendido por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e verificou que Ronald foi morto com pelo menos cinco tiros. Próximo ao corpo foram recolhidas cápsulas de munição calibre 32. Segundo informações colhidas no local, ele tinha acabado de sair de um baile funk que estava sendo realizado no mesmo bairro. Ronald era morador do bairro Santa Mônica e de acordo com informações da polícia, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região.

E como na noite de sexta-feira, menos de uma hora após o homicídio, duas adolescentes, de 17 e 15 anos, foram baleadas no bairro Adalberto Simão Nader. As vítimas estavam na praça e foram atingidas nos pés. Elas foram socorridas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari. Não há informações sobre a autoria do crime.