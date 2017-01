Mais de 1.200 pessoas já passaram pelas tendas da Sesi na Praia do Morro em Guarapari

O Projeto Sol (Saúde, Orientação e Lazer) chegou hoje em Guarapari. As tendas foram instaladas na Praia do Morro, próximo ao Marlin. No local são realizadas ações de esporte, lazer, saúde e cultura. Só hoje, mais de 1.200 pessoas, entre adultos e crianças, passaram pelo local. Uma iniciativa do Serviço Social da Indústria no Espírito Santo (Sesi-ES).

“É a primeira vez que realizamos o projeto, vamos passar por sete praias do estado. Já fomos em Linhares, Marataízes e agora Guarapari. Depois vamos para Serra, Vila Velha e Vitória. São cinco dias em cada praia. A ação começou no dia 4 de janeiro e encerra no dia 12 de fevereiro”, conta o coordenador de Esportes e Lazer do Sesi Vitória, Vinícius Andrade.

São três tendas, a principal onde acontecem as oficinas, recreação e zumba. E duas menores, uma com massagem e outra com aferição de pressão e cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Além de uma quadra com jogos de futevôlei com direito a juiz. E o melhor, todas as atividades são gratuitas.

“Nosso objetivo é incentivar a qualidade de vida e a consciência ambiental. Então temos dicas de nutricionistas, massagem relaxante, oficinas de reciclagem e exercícios físicos. Aberto para todos e de qualquer idade, o importante é participar e se divertir com saúde”, afirma a profissional de Educação Física responsável pela recreação, Luciana Rocha.

O turista do Rio de Janeiro, Laércio Marques, aprovou a iniciativa. “Achei a ação interessante porque incentiva as pessoas a se cuidarem, estão fazendo a saúde preventiva. Medi a pressão, tirei meu IMC. Recebi as orientações nutricionais e agora estou acompanhando meus filhos que estão na recreação. Muito bom, um atrativo a mais”.

As tendas funcionam até sábado das 9h às 21 e no domingo das 9h às 17h. As aulas de zumba são às 10h e às 16h. E na sexta, a agenda cultural é com o Trio Mafuá às 20h. Você não vai perder né?! Vão se bora dançar um pé de serra à beira-mar!!!