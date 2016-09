Mais de 1.300 jovens na Copa Sudeste dos Institutos Federais em Guarapari

Guarapari está sendo palco da Regional Sudeste dos Institutos Federais. A abertura aconteceu nessa terça-feira, às 19h, no Sesc. E os jogos começaram na quarta-feira, onde times cariocas, mineiros, paulistas e capixabas se enfrentam no futsal, basquete, vôlei, handebol, futebol de campo, tênis de mesa, vôlei de praia, atletismo, xadrez e judô. No total, o evento reúne cerca de 1.300 jovens.

Os participantes do estado são os campeões nos Jogos dos Institutos Federais do Espírito Santo (Jifes). O Ifes de Guarapari não conseguiu classificação em nenhuma das modalidades, mas todos estão marcando presença na torcida pelo Espírito Santo. É uma realização da Federação Capixaba de Desporto Escolar (Fecades) com apoio da Prefeitura.

Os jogos de futebol estão sendo realizados no campo Aliança no Aeroporto. Já o futsal no Ginásio do Polivalente em Itapebussu. Basquete, vôlei, handebol, tênis de mesa, judô, atletismo e xadrez no Sesc em Muquiçaba. O vôlei de praia na quadra Arena da Praia do Morro. As semi-finais acontecem no sábado e as finais no domingo.

“É uma oportunidade de integração não só esportiva como também social. Além de ser a porta de entrada para o brasileiro. Também é uma chance de aprender com os melhores times, que apresentam mais técnica”, afirma o subgerente de desporto de Guarapari, Luiz Eduardo Santos de Menezes. Segundo ele, a prefeitura não pode ceder o Complexo Esportivo. O local já estaria reservado para outras atividades da rede municipal de educação.