Mais de 13 mil capixabas ainda não sacaram o PIS/PASEP

Por Gabriely Sant'Ana em 17 de dezembro de 2016 / Destaque, Economia

Quem trabalhou pelo menos dois meses com carteira assinada em 2014 e recebeu até dois salários mínimos, mas ainda não sacou o PIS/PASEP deve correr. O prazo para receber o benefício, no valor de R$ 880,00, termina no próximo dia 30. Segundo levantamento do Ministério do Trabalho, mais de 13 mil capixabas ainda não retiraram o abono salarial, totalizando R$ 11,4 milhões.

O pagamento será feito até o dia 29 na rede bancária. Como no dia 30 não haverá expediente bancário, quem possui Cartão Cidadão com senha registrada pode sacar o dinheiro nos terminais eletrônicos da Caixa Econômica Federal ou em casas lotéricas.

“Se houver qualquer problema, o trabalhador não terá mais como resolver no dia 30, pois os bancos não atenderão o público e, depois dessa data, o dinheiro do abono volta para o Fundo de Amparo ao Trabalhador”, explica o coordenador-geral do Seguro-desemprego, Abono Salarial e Identificação Profissional do Ministério do Trabalho, Márcio Borges.

Quem tem direito. Para saber se tem direito ao abono, o trabalhador deve informar o número do CPF ou do PIS/Pasep e data de nascimento no portal trabalho.gov.br/abono-salarial. Ele também pode se informar pela Central de Atendimento Alô Trabalho, do Ministério do Trabalho, pelo número 158.

COMO SACAR

PIS – Para sacar o Abono do PIS, o trabalhador que possuir Cartão Cidadão e senha cadastrada, pode se dirigir aos terminais de autoatendimento da Caixa ou a uma casa lotérica. Se não tiver o Cartão Cidadão, pode receber o abono em qualquer agência da Caixa, apresentando documento de identificação. Informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-726 02 07.

Pasep – Os servidores públicos que têm direito ao Pasep precisam verificar se houve depósito em conta. Caso isso não tenha ocorrido, devem procurar uma agência do Banco do Brasil e apresentar um documento de identificação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-729 00 01.