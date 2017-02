Mais de 186 mil trabalhadores capixabas podem sacar FGTS de contas inativas

Por Glenda Machado em 14 de fevereiro de 2017 / Destaque, Economia

O calendário de saques de contas inativas do o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deve ser anunciado pelo Governo Federal nesta terça-feira (14).

No Espírito Santo, 186.691 trabalhadores têm saldo disponível em 328.711 contas. Segundo o Ministério do Trabalho, o volume

total em contas inativas no Estado é de R$ 526, 5 milhões. A média de recurso a ser sacado por conta inativa no ES é de R$ 1,6 mil.

O cronograma de liberação do dinheiro ainda não foi divulgado oficialmente, mas os saques deverão ocorrer de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Depois da divulgação, a Caixa deverá começar a receber demandas sobre a retirada do dinheiro.

O banco vai criar canais exclusivos para informar os trabalhadores sobre o saque para que não haja uma corrida às agências.

Quem pode sacar

Um mesmo trabalhador pode ter mais de uma conta inativa. Isso é possível porque cada conta do Fundo de Garantia é vinculada a um contrato de trabalho. A possibilidade de saque é para o cidadão que já teve emprego com carteira assinada cujo contrato foi extinto até 31 de dezembro de 2015. O trabalhador não poderá sacar o FGTS de uma conta ativa, ou seja, vinculada ao seu atual emprego.

Onde sacar

De acordo com o banco, o saque poderá ser feito em Lotéricas, autoatendimentos ou em agências da Caixa. Em todo o país, 10,2 milhões de pessoas poderão retirar o benefício e os saques podem chegar a R$ 30 bilhões.

Consulta ao saldo

O trabalhador pode fazer a consulta através do site da Caixa. Para ter acesso ao extrato, basta inserir o número do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e cadastrar uma senha de acesso ao sistema.

Já para aquele que deseja fazer essa consulta por meio de tablets e smartphones, há um aplicativo. De acordo com a Caixa, com o App FGTS Trabalhador é possível consultar os depósitos em sua conta FGTS, atualizar o seu endereço e localizar os pontos de atendimento mais próximos.

Além disso, quem tem direito ao saque também pode comparecer a uma agência da Caixa, usar o autoatendimento do banco ou ir até ir a uma lotérica. Para realizar a consulta, o trabalhador precisa apresentar o Cartão Cidadão, em que são depositados todos os benefícios sociais administrados pelo banco.