Mais de 200 vagas para ambulantes em Guarapari

Ganhar uma “graninha” extra, em tempos de crise, não é uma má ideia. E você sabe como pode fazer isso no verão? Uma alternativa para quem está desempregado ou quer conseguir uma renda extra no final do mês é trabalhar como vendedor ambulante. Nessa época do ano as praias costumam ficar lotadas, o que favorece as vendas.

Em Guarapari, os interessados em trabalhar como ambulante nas Praias do Morro, do Centro, Meaípe, de Nova Guarapari, Santa Mônica, Setiba e Recanto da Sereia, Orla Marítima de Guarapari, devem passar por um processo de cadastramento. O edital vai selecionar 270 vagas para diversas áreas de atuação desde artesanato, venda de alimentos, doces e até tatuagem com hena.

Os interessados devem comparecer à Prefeitura Municipal de Guarapari, junto ao Protocolo Geral do Município, situado à Rua Alencar Morais de Resende, nº 100, Jardim Boa Vista, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, no período de 10 (dez) de outubro de 2016 até o dia 09 (nove) de novembro de 2016, no horário de 13 (treze) às 17 (dezessete) horas, para requererem o cadastramento para exercício da atividade comercial ambulante.

Na relação de documentos, consta: Fotocópia do Registro Geral (RG), Fotocópia do CPF, do comprovante de residência, título de eleitor e CTPS.

