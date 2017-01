Mais de 600 motoristas são multados em apenas uma semana em Guarapari

Desde o dia 1º de janeiro deste ano mais de 600 multas de trânsito foram aplicadas em Guarapari. No ranking das principais infrações estão estacionamento irregular, carros em frente de garagem e conduzir o veículo alcoolizado. Os dados são da seção de trânsito do 10º Batalhão da Polícia Militar. De acordo com o comando a maior incidência das infrações acontece nos bairros Centro, Praia do Morro, Meaípe e Setiba. “Ou seja, nas praias e suas adjacências, além dos locais de festas como Pedreira e boate Mais”, disse.

Para se ter uma ideia em apenas um dia de trabalho as duas viaturas que compõem a seção de trânsito do município chegam a produzir mais de 90 multas. “Isso sem contar as viaturas da operação verão que fazem um reforço nos locais mais movimentados”, destacou o comando da seção se trânsito.

E as situações que levam as multas são diversas. Tem gente que estaciona na frente de garagem, em cima da faixa e principalmente em locais onde as placas sinalizam que o estacionamento é proibido. Já em relação às multas por dirigir alcoolizado acontecem mais nos fins de semana, quando a cidade fica mais cheia. “Depois disso temos tido também grande índice de notificações por dirigir sob influência de álcool, muitos cidadãos não se deram conta da gravidade que é cometer tal infração, tanto financeiramente quanto criminalmente”. Hoje a multa por dirigir embriagado, depois das mudanças na legislação de trânsito, o valor subiu para R$ 2.934,70 e o motorista ainda tem a carteira de habilitação suspensa pelo prazo de 12 meses.

Planejamento para 2017 Uma das medidas para reforçar a segurança no trânsito foram anunciadas no em dezembro do ano passado na inauguração do Destacamento da Polícia Militar em Village do Sol. De acordo com o Ten. Cel Mutz o 10º Batalhão de Guarapari está trabalhando para melhorias no trânsito da cidade. Hoje a seção conta com apenas duas viaturas para atender todas a cidade. “Nós estamos trabalhando no comando para a instalação da seção de trânsito no pórtico da avenida Jones dos Santos neves com o contorno da Rodovia do Sol além da instalação de um DPM na região sul”.