Mais de 70 mil já receberam a vacina contra Febre Amarela em Guarapari

Treze mil pessoas foram atendidas no “Dia D” da vacinação contra a Febre Amarela em Guarapari. No total, em todo o município, mais de 70 mil pessoas já receberam a imunização contra a doença. Durante esta semana as unidades de saúde que participaram do “Dia D” continuarão aplicando a vacina nos moradores dos bairros.

Para os idosos que precisam de laudo médico para receber a vacina, a prefeitura informou que eles devem procurar os postos de saúde que frequentam e pedir ao médico deles pelo laudo. Os idosos não conseguirão vacina contra a Febre Amarela sem o laudo médico.

Ainda seguindo o cronograma divulgado pelo município, várias escolas da rede municipal de ensino vão vacinar os alunos e os familiares nos próximos dias. Confira o cronograma abaixo: